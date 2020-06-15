Онлайн форум молодых семей откроется в Псковской области

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:22:32+03:00

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Первый региональный форум молодых семей откроется в Псковской области 21 июня. Он пройдет онлайн на платформе Zoom. Задача заключается в создании клуба молодых семей в Псковской области.

«До 7 июля будем плотно работать с молодыми семьями. Мы не просто будем учить их писать проекты, но и генерировать идеи, привязывать проекты к их территориям. Мы будем делать всё возможное, чтобы эти проекты получили федеральное финансирование», - сообщила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в эфире ПАИ-live 15 июня.

В прошлом году в Псковской области уже прошел всероссийский форум молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU