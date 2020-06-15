Онлайн прием документов в ПсковГУ начинается с 20 июня
Абитуриенты могут подавать документы на поступление в ПсковГУ с 20 июня. Прием будет осуществляться онлайн.
В связи с пандемией и закрытием для посещения университета, в приемную комиссию не нужно приходить лично. Поступающему нужно создать личный кабинет на сайте ПсковГУ и выгрузить туда сканы паспорта и аттестата. Результаты ЕГЭ система скопирует сама из ФИС «Результаты ЕГЭ». Связываться с абитуриентом будут через данную платформу, в крайнем случае, по электронной почте или телефону.
«Система имеет дружелюбный интерфейс; интуитивная структура сайта позволит максимально облегчить процесс поступления. Для поступающих подготовлена подробная инструкция по пользованию платформой» - передает пресс-центр университета.
Также абитуриентам в электронном виде отправят информацию о вступительных испытаниях, которые пройдут дистанционно. Для бакалавров вступительные пройдут во второй половине августа, у магистров – в июле и августе в приложении Moodle. Связь же с комиссией будет осуществляться через Zoom с идентификацией по паспорту.
Подлинники документов в вузы сдавать не нужно. При этом, направляя согласие на зачисление, поступающий гарантирует, что не будет зачислен одновременно на место в другом вузе. Это проверит специальная система контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU