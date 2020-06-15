2020-06-15T14:12:02+03:00
Общество

В Пустошкинском районе перекроют движение из-за ралли

Анна Лаба
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На территории Пустошкинского района 20 и 21 июня пройдет 1 этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» ралли «Голубые Озера-2020». В связи с этим будут перекрыты некоторые участки дороги общего пользования регионального значения.

Ограничат движение трасс Забелье – Маево, Пожни — Шалахово — Столпово и Линец — Гультяи — Шалахово. Время в промежутке с 10:00 до 17:05.

Также 18 и 19 июня перекроют дороги ПустошкаЩукино — Алоль и Максютино — Радионово с 10:00 до 18:00, в связи с тренировочными заездами.

«На время проведения тренировок раллистов организуют реверсивное движение. Пропуск для автомобилей и общественного транспорта предоставляется по первому требованию с максимальной задержкой в 5 минут» – отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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