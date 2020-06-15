Пожар на улице Чехова: эвакуировано 10 человек и 2 кота
Пожар произошел 15 июня около 15:00 в доме №6 по улице Чехова, сообщил корреспондент Комсомольской Правды.
Пожар в доме №6 по улице Чехова
Возгорание произошло на 5 этаже, полностью выгорела комната и балкон. Из-за угрозы распространения огня, из соседних квартир эвакуировали 10 человек. Жильцы дома рассказали, что пожарные спасли из горящей квартиры двух котов.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, в пожаре пострадал один человек.
На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы и сотрудники скорой медицинской помощи.
Пожар в доме №6 по улице Чехова
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU