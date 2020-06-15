Пожар на улице Чехова: эвакуировано 10 человек и 2 кота

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:28:28+03:00

Пожар в доме №6 по улице Чехова

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Пожар произошел 15 июня около 15:00 в доме №6 по улице Чехова, сообщил корреспондент Комсомольской Правды.

Пожар в доме №6 по улице Чехова

Возгорание произошло на 5 этаже, полностью выгорела комната и балкон. Из-за угрозы распространения огня, из соседних квартир эвакуировали 10 человек. Жильцы дома рассказали, что пожарные спасли из горящей квартиры двух котов.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, в пожаре пострадал один человек.

На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы и сотрудники скорой медицинской помощи.

Пожар в доме №6 по улице Чехова

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU