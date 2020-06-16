В течение часа в Пскове безоблачная погода сменится дождем с грозами
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В течение часа теплая безоблачная погода в Пскове сменится дождем с грозами с порывами ветра до 15-20 м/с.
Сегодня в период с 12:00 до 15:00 на территории области ожидаются ливни с грозами. Днём температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Атмосферное давление в пределах нормы
Выходя из дома не забывайте зонт, погода последнее время крайне изменчива.
ИСТОЧНИК KP.RU