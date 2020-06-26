С 1 июля псковичи смогут с 50% скидкой оформить проезд на смежных креслах
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С 1 июля РЖД вводит новый тарифный план «Больше пространства», согласно которому пассажир сможет приобрести билеты на два смежных места с 50% скидкой на второе место, сообщают в пресс-службе компании РЖД.
Тариф можно будет применить при поездках в «Сапсане» и «Ласточке», курсирующих на маршрутах Петербург – Москва, Москва – Иваново, Петербург – Псков, Петербург – Сортавала, Петербург – Бологое и ряде других. Также тариф будет доступен при оформлении билетов в ретропоезд «Рускеальский экспресс» и беспересадочные вагоны Москва – Рускеала.
ИСТОЧНИК KP.RU