В одной из квартир на улице Металлистов нашли труп
Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов в Пскове.
Сегодня жители одной из квартир в доме № 6 на улице Металлистов в городе Пскове обратились к участковому с жалобой на трупный запах из соседней квартиры. Прибывшие на место сотрудники полиции и аварийно-спасательной службы, вскрыли дверь и обнаружил на полу тело человека. Также на месте происшествия работали сотрудники бригады скорой медицинской помощи.
Фото: ПАИ
Ожидается прибытие оперативной группы для выяснения обстоятельств произошедшего.
Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов в Пскове.Подробнее: https://informpskov.ru/news/327140.html
ИСТОЧНИК KP.RU