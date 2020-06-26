В одной из квартир на улице Металлистов нашли труп

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:27:48+03:00

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Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов в Пскове.

Сегодня жители одной из квартир в доме № 6 на улице Металлистов в городе Пскове обратились к участковому с жалобой на трупный запах из соседней квартиры. Прибывшие на место сотрудники полиции и аварийно-спасательной службы, вскрыли дверь и обнаружил на полу тело человека. Также на месте происшествия работали сотрудники бригады скорой медицинской помощи.

Фото: ПАИ

Ожидается прибытие оперативной группы для выяснения обстоятельств произошедшего.

Труп нашли в одной из квартир на улице Металлистов в Пскове.Подробнее: https://informpskov.ru/news/327140.html

ИСТОЧНИК KP.RU