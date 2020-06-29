Псковичей и гостей города приглашают на открытие башен Псковского кремля

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:56:15+03:00

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В официальной группе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте» сообщили об открытии всех музейных объектов.

Уже сейчас для псковичей и гостей города доступны экскурсии до 5 человек в помещении музея и 10 - на улице. Музей подготовил для гостей новые экскурсии по приглашает псковичей и гостей города на экскурсии по «Башням Псковского кремля» с посещением Власьевской башни, башни Кутекрома и отреставрированной Плоской башни.

Для посещения открыты и новые объекты в экскурсии «Псков – город на двух реках» - это отреставрированная Высокая башня, боевые ходы и башни комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.

Музей также готов провести интерактивную культурно-образовательную программу в отреставрированных палатах Постникова «В гости к профессору Мешкову» - программа рассчитана для детей и их родителей.

Посетители обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5 метра.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

ИСТОЧНИК KP.RU