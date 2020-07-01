В Пскове началась реставрация Гельдтовой бани

1 Июль 2020 2020-07-01T16:53:23+03:00

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В Пскове начались ремонтные работы в здании Гельдтовой бани в Финском парке, сообщает Псковское агентство информации.

Как видно на фотографиях, на данный момент строители уже сняли с крыши шифер и уже разобрали часть досок.

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года здание бани выкупила компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей.

Владелец здания должен был приступить к реставрации здания ещё в апреле 2017 и завершить работы в 2020 году. Однако вместо этого затянул подготовку проектно-сметной документации и был вынужден получать новое разрешение.

Фото: Дарья ХВАТКОВА

Осенью 2019 года инвестор рассказал о своих намерениях провести реконструкцию здания. По договору с муниципалитетом, Гельдтова баня должна сохранить свои функции. После реконструкции в здании планируется баня на 40 человек и кафе.

На данный момент владельцами получено от органа охраны памятников разрешение на проведение реставрационных работ в срок до 31 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU