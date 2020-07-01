В Псковской области явка на голосование превысила 53%

1 Июль 2020 2020-07-01T18:31:56+03:00

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Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Псковской области, по данным на 18:00, составила 53,06% процента. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук в информационном центре избирательной комиссии Псковской области.

Из 525 760 псковичей, обладающих правом голоса, проголосовали уже 278 586 псковичей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня на всей территории страны. Подсчёт голосов будет проводиться сегодня после 20:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU