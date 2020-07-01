2020-07-01T18:27:40+03:00
Происшествия

10-летний мальчик пропал в Великих Луках

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В Великих Луках сегодня пропал 10-летний мальчик, сообщает газета "Великолукская Правда Новости".

Сегодня около 10 часов утра 10-летний Егор ушел из дома с улицы Дьяконова в сторону микрорайона «Карцева» на встречу с другом, но так и не дошёл.

Егор был одет как на фотографии: в белую футболку с принтом и синие шорты.

В газете сообщают, что к поиску мальчика уже подключились полицейские.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону 89517565006.

ИСТОЧНИК KP.RU

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