10-летний мальчик пропал в Великих Луках
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В Великих Луках сегодня пропал 10-летний мальчик, сообщает газета "Великолукская Правда Новости".
Сегодня около 10 часов утра 10-летний Егор ушел из дома с улицы Дьяконова в сторону микрорайона «Карцева» на встречу с другом, но так и не дошёл.
Егор был одет как на фотографии: в белую футболку с принтом и синие шорты.
В газете сообщают, что к поиску мальчика уже подключились полицейские.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону 89517565006.
ИСТОЧНИК KP.RU