Игорь Сопов рассказал о закрытии избирательных участков в Пскове

1 Июль 2020 2020-07-01T20:44:43+03:00

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Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в информационном пресс-центре облизбиркома рассказал о закрытии в Пскове избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию.

Он отметил, что все 615 участков завершили свою работу и в настоящее время на участках находятся только члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели, и правоохранительные органы, которые обеспечивают безопасность процедуры.

1 июля в 20:00 в Псковской области закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU