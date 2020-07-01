Игорь Сопов рассказал о закрытии избирательных участков в Пскове
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Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в информационном пресс-центре облизбиркома рассказал о закрытии в Пскове избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию.
Он отметил, что все 615 участков завершили свою работу и в настоящее время на участках находятся только члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели, и правоохранительные органы, которые обеспечивают безопасность процедуры.
1 июля в 20:00 в Псковской области закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU