Стало известно, когда снимут ограничения на прогулки несовершеннолетних в Псковской области
Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram об успешном окончании всероссийского голосования по поправкам. Под его записью молодая псковичка оставила вопрос, на который незамедлительно среагировал губернатор.
Девушка поинтересовалась, до скольки можно гулять несовершеннолетним, если в аккаунте комитета по здравоохранению Псковской области содержится информация о том, что комендантский час в 20:00 продлен только до 30 июня.
Михаил Ведерников быстро отреагировал на вопрос и сообщил, что комендантского часа нет, это глупости. А ограничения планируются снять 4 июля.
Сейчас в Псковской области действует запрет на прогулки несовершеннолетних до 12:00 и после 20:00 без сопровождения взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU