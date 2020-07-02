2020-07-02T01:14:50+03:00
Общество

Стало известно, когда снимут ограничения на прогулки несовершеннолетних в Псковской области

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Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram об успешном окончании всероссийского голосования по поправкам. Под его записью молодая псковичка оставила вопрос, на который незамедлительно среагировал губернатор.

Девушка поинтересовалась, до скольки можно гулять несовершеннолетним, если в аккаунте комитета по здравоохранению Псковской области содержится информация о том, что комендантский час в 20:00 продлен только до 30 июня.

Михаил Ведерников быстро отреагировал на вопрос и сообщил, что комендантского часа нет, это глупости. А ограничения планируются снять 4 июля.

Сейчас в Псковской области действует запрет на прогулки несовершеннолетних до 12:00 и после 20:00 без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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