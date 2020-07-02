Дожди и грозы ожидают псковичей 2 июля
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Сегодня на территории Псковской области ожидается до +25 градусов тепла, переменная облачность, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области
Днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ожидаются грозы. Температура воздуха поднимется до +20…+25 градусов.
Ночная температура ожидается в пределах +8…+12 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/сек.
Атмосферное давление ниже нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU