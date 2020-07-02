2020-07-02T11:46:58+03:00
Происшествия

23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Псковской области

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера около 12 часов дня на автодороге «Порхов-Успенье» Порховского района 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 23-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила незначительные травмы и госпитализирована не была. Отмечается, что во время аварии водитель был трезв.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День города псковский театр драмы даст бесплатный спектакль
В Псковской области мужчина выплатит 100 тысяч рублей за алкоголь
Плюсский дом культуры запустил акцию в честь дня семьи
Псковский театр драмы пополнился новыми артистами
Житель Порховского района пытался убить супруга любовницы
В Пскове появился новый участок дороги с односторонним движением
Какой район Псковской области поддержал поправки больше всего
23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Псковской области
Дожди и грозы ожидают псковичей 2 июля
Стало известно, когда снимут ограничения на прогулки несовершеннолетних в Псковской области
Итоги голосования: большинство жителей Псковской области "за" поправки в Конституци
Проголосовать безопасней, чем сходить в магазин: о голосовании по поправкам в Конституцию
Игорь Сопов рассказал о закрытии избирательных участков в Пскове
В Пскове завершено голосование по поправкам в Конституцию