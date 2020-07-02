23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Псковской области
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Вчера около 12 часов дня на автодороге «Порхов-Успенье» Порховского района 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 23-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила незначительные травмы и госпитализирована не была. Отмечается, что во время аварии водитель был трезв.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU