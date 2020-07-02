Житель Порховского района пытался убить супруга любовницы

2 Июль 2020 2020-07-02T11:25:15+03:00

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В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Порховского района, пытавшегося убить супруга своей любовницы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, обвиняемый поддерживал интимные отношения с супругой потерпевшего. Именно поэтому, поздним вечером, 11 мая прошлого года, обвиняемый приехал к месту работы своей любовницы, чтобы убить встречающего ее супруга. Дождавшись приезда потерпевшего, он подбежал к припаркованной машине, открыл дверь и ударил его ножом в грудь, после чего скрылся с места преступления.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Злоумышленник в дальнейшем установлен и задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. Мужчину будут судить за покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU