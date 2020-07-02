2020-07-02T12:18:19+03:00
Общество

Псковский театр драмы пополнился новыми артистами

Анастасия Тарасова
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Линда Ахметзянова и Георгий Болонев. Фото с официального сайта театра драмы имени ПушкинаЛинда Ахметзянова и Георгий Болонев. Фото с официального сайта театра драмы имени Пушкина
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В этом году в труппе Псковского театра пополнение, сообщили на сайте Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Коллектив пополнили артисты из новосибирского театра «Красный факел». Это лауреат премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова и Георгий Болонев.

Кроме того, труппу пополнит Анатолий Кузьмин, прежде много лет служивший в Минусинском драматическом театре.

«Итак, наша команда в полном составе, полна сил и вдохновения. Приступаем к работе и очень надеемся на скорую встречу со зрителями» – подытожил Дмитрий Месхиев.

Он также отметил, что запрет массовых мероприятий в Псковской области продлен до 14 июля, поэтому дата открытия театра для публики еще неизвестна

ИСТОЧНИК KP.RU

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