Псковский театр драмы пополнился новыми артистами
В этом году в труппе Псковского театра пополнение, сообщили на сайте Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
Коллектив пополнили артисты из новосибирского театра «Красный факел». Это лауреат премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова и Георгий Болонев.
Кроме того, труппу пополнит Анатолий Кузьмин, прежде много лет служивший в Минусинском драматическом театре.
«Итак, наша команда в полном составе, полна сил и вдохновения. Приступаем к работе и очень надеемся на скорую встречу со зрителями» – подытожил Дмитрий Месхиев.
Он также отметил, что запрет массовых мероприятий в Псковской области продлен до 14 июля, поэтому дата открытия театра для публики еще неизвестна
ИСТОЧНИК KP.RU