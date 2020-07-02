Плюсский дом культуры запустил акцию в честь дня семьи

2 Июль 2020 2020-07-02T12:35:56+03:00

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Районный Дом культуры поселка Плюсса проводит акцию #МЫСЕМЬЯ, сообщается в газете "Плюсский Край".

Как сообщила директор дома культуры Елизавета Быстрова, акция будет проходить с 2 по 8 июля с 09:00 до 17:00 на площадке у фонтана. Для гостей и жителей посёлка Плюсса сотрудники дома культуры установили фотозону с символом Дня семьи, который отмечается 8 июля. Сделанные фотографии нужно будет отправить в группу Дома Культуры в социальной сети "Вконтакте".

Фото Анны Пугачёвой. Газета "Плюсский район".

Акция приурочена к Дню семьи, любви и верности, посвящённому Дню памяти святых Петра и Февронии. Символом этого праздника является ромашка.

До 9 июля псковичи могут рассказать родным о своей любви, приняв участие во всероссийской акции «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU