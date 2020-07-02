2020-07-02T12:35:56+03:00
Общество

Плюсский дом культуры запустил акцию в честь дня семьи

Анастасия Тарасова
Поделиться:
Фото Анны Пугачёвой. Газета "Плюсский район".Фото Анны Пугачёвой. Газета "Плюсский район".
Изменить размер текста:

Районный Дом культуры поселка Плюсса проводит акцию #МЫСЕМЬЯ, сообщается в газете "Плюсский Край".

Как сообщила директор дома культуры Елизавета Быстрова, акция будет проходить с 2 по 8 июля с 09:00 до 17:00 на площадке у фонтана. Для гостей и жителей посёлка Плюсса сотрудники дома культуры установили фотозону с символом Дня семьи, который отмечается 8 июля. Сделанные фотографии нужно будет отправить в группу Дома Культуры в социальной сети "Вконтакте".

Фото Анны Пугачёвой. Газета "Плюсский район".

Фото Анны Пугачёвой. Газета "Плюсский район".

Акция приурочена к Дню семьи, любви и верности, посвящённому Дню памяти святых Петра и Февронии. Символом этого праздника является ромашка.

До 9 июля псковичи могут рассказать родным о своей любви, приняв участие во всероссийской акции «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День города псковский театр драмы даст бесплатный спектакль
В Псковской области мужчина выплатит 100 тысяч рублей за алкоголь
Плюсский дом культуры запустил акцию в честь дня семьи
Псковский театр драмы пополнился новыми артистами
Житель Порховского района пытался убить супруга любовницы
В Пскове появился новый участок дороги с односторонним движением
Какой район Псковской области поддержал поправки больше всего
23-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Псковской области
Дожди и грозы ожидают псковичей 2 июля
Стало известно, когда снимут ограничения на прогулки несовершеннолетних в Псковской области
Итоги голосования: большинство жителей Псковской области "за" поправки в Конституци
Проголосовать безопасней, чем сходить в магазин: о голосовании по поправкам в Конституцию
Игорь Сопов рассказал о закрытии избирательных участков в Пскове
В Пскове завершено голосование по поправкам в Конституцию