Плюсский дом культуры запустил акцию в честь дня семьи
Районный Дом культуры поселка Плюсса проводит акцию #МЫСЕМЬЯ, сообщается в газете "Плюсский Край".
Как сообщила директор дома культуры Елизавета Быстрова, акция будет проходить с 2 по 8 июля с 09:00 до 17:00 на площадке у фонтана. Для гостей и жителей посёлка Плюсса сотрудники дома культуры установили фотозону с символом Дня семьи, который отмечается 8 июля. Сделанные фотографии нужно будет отправить в группу Дома Культуры в социальной сети "Вконтакте".
Фото Анны Пугачёвой. Газета "Плюсский район".
Акция приурочена к Дню семьи, любви и верности, посвящённому Дню памяти святых Петра и Февронии. Символом этого праздника является ромашка.
До 9 июля псковичи могут рассказать родным о своей любви, приняв участие во всероссийской акции «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ».
ИСТОЧНИК KP.RU