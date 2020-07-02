2020-07-02T13:38:52+03:00
Общество

В День города псковский театр драмы даст бесплатный спектакль

Анна Лаба
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В День города псковичи увидят спектакль от Псковского театра драмы прямо на улице. Об этом сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Актеры уже приступили к репетициям, и в скором времени жители и гости города увидят спектакль «Дни Победы» по пьесе Ксении Степанычевой, который будет выпускать режиссер Вера Попова.

На пешеходной части улицы Пушкина планируется установить сцену, где и пройдет действо.

«Предпремьеру сыграем 26-27 июля, в дни города, прямо на улице» - говорится в группе театра в социальной сети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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