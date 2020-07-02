Откроют ли в Пскове третий «Макдональдс» и второй «Бургер Кинг»

2 Июль 2020 2020-07-02T15:18:15+03:00

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В Пскове в этом году не откроется третий «Макдональдс» и второй «Бургер Кинг». Об этом заявил президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко на пресс-конференции, посвященной рынку недвижимости и строительной сфере в Псковской области.

На Псковщине по плану должны были открыться новые рестораны, точки общественного питания и сетевые магазины одежды и обуви. Из-за пандемии Covid-19 реализация проектов отложилась на неопределенное время.

ИСТОЧНИК KP.RU