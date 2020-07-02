Владыка поздравил митрополита Тихона с днем рождения
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К обеду у кота митрополита Тихона появилась запись в аккаунте социальной сети Instagram, где Владыка поздравляет владыку с днем рождения.
За час фотография набрала десятки комментариев с пожеланиями. В основном подписчики пропели «Многая лета», что в церковном песнопении обозначает пожелание долголетней благополучной жизни.
«Шикарная компашка! С рыжим Владыкой каждый день праздник» - написал один из комментаторов.
Ранее «Комсомолка» писала, что митрополиту Тихону исполнилось 62 года.
ИСТОЧНИК KP.RU