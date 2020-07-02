Владыка поздравил митрополита Тихона с днем рождения

2 Июль 2020 2020-07-02T16:13:29+03:00

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К обеду у кота митрополита Тихона появилась запись в аккаунте социальной сети Instagram, где Владыка поздравляет владыку с днем рождения.

За час фотография набрала десятки комментариев с пожеланиями. В основном подписчики пропели «Многая лета», что в церковном песнопении обозначает пожелание долголетней благополучной жизни.

«Шикарная компашка! С рыжим Владыкой каждый день праздник» - написал один из комментаторов.

Ранее «Комсомолка» писала, что митрополиту Тихону исполнилось 62 года.

ИСТОЧНИК KP.RU