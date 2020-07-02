2020-07-02T16:56:07+03:00
Общество

Псковский музей-заповедник потерял 6 млн рублей из-за COVID-19

Анастасия Тарасова
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Псково-Изборский объединённый музей-заповедник потерял 6 миллионов рублей из-за ограничительных мероприятий, введённых из-за распространения COVID-19. Об этом сообщил директор музея Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля.

«За время карантина мы потеряли около 6 млн рублей. Это для нас огромные деньги», – отметил руководитель Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника.

Александр Голышев отметил, что несмотря на то, что коронавирус внес ощутимые изменения в экскурсионную работу - все проблемы пройдут и жизнь со временем будет нормально.

"Мы рады, что ограничительные меры не коснулись зарплат наших сотрудников, они все свои деньги получили в полной мере, хотя за время карантина не работали, а изолировались», - отметил руководитель музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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