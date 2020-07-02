Пскович получил штраф за ложную информацию о Covid-19

2 Июль 2020 2020-07-02T17:07:09+03:00

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Псковича оштрафовали за ложную информацию о Covid-19 на 20 тысяч рублей. Об этом сообщил псковский городской суд.

14 апреля мужчина начал писать в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» недостоверную информацию, что один из врачей психиатрической больницы инфицирован. Никаких действий по предотвращению распространения коронавируса, с его слов, не предпринималось.

В ходе расследования выяснилось, что гражданин сочинил данную информацию. Ни один врач не был болен. На него завели уголовное дело за распространение фейковой информации. Суд признал мужчину виновным и выписал штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU