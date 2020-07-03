25 студентов ПсковГУ участвуют в строительстве кампуса

3 Июль 2020 2020-07-03T14:41:28+03:00

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К работе на территории кампуса активно привлекаются студенческие отряды, сейчас на объекте трудятся 25 учащихся вуза, сообщается на официальном сайте Псковской области.

Благоустройство кампуса идет параллельно с приведением в порядок набережной и придомовой территории соседнего многоквартирного дома. Озеленение пространства перед кампусом будет завершено к 23 июля. По ландшафтному проекту помимо газона перед зданием будут высажены березы и сосны.

К сентябрю благоустройство внешнего и внутреннего уличного пространства и отделку корпуса планируется завершить.

ИСТОЧНИК KP.RU