2020-07-09T12:24:01+03:00
Общество

В Псковской области появятся «социальные карты»

Анастасия Тарасова
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросам разработки и внедрения в регионе «социальной карты», сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Социальная карта» жителя Псковской области будет привязана к специальному социальному счету, что позволит населению разграничивать покупки социальной направленности с остальными.

Отмечается, что при такой организации работы средства льготников будут направлены, действительно, исключительно на необходимые им товары.

Функционал «социальной карты» может быть расширен за счет возможности безналичной оплаты транспортных расходов. Кроме того, «социальной картой» смогут пользоваться учащиеся, например, заходить в школу через турникет, а также оплачивать питание в столовой.

Рассматривается вариант выпуска карт с индивидуальным дизайном в региональной стилистике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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