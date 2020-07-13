Военнослужащий на мотоцикле погиб на трассе в Печорском районе
Фото: ПАИ
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Мотоциклист погиб в результате аварии, около поворота на деревню Поддубье, в Печорском районе. ДТП произошло вчера около двух часов дня.
Как стало известно Комсомольской правде из собственных источников, военнослужащий на мотоцикле на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-3107.
Водитель автомобиля «Жигули», выезжая с второстепенной дороги, не уступил мотоциклисту дорогу. В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте.
Фото: ПАИ
По словам очевидцев аварии, мотоцикл ехал на большой скорости — около 160 км/ч.
Фото: ПАИ
ИСТОЧНИК KP.RU