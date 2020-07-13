Военнослужащий на мотоцикле погиб на трассе в Печорском районе

13 Июль 2020 2020-07-13T09:56:55+03:00

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Мотоциклист погиб в результате аварии, около поворота на деревню Поддубье, в Печорском районе. ДТП произошло вчера около двух часов дня.

Как стало известно Комсомольской правде из собственных источников, военнослужащий на мотоцикле на большой скорости врезался в автомобиль ВАЗ-3107.

Водитель автомобиля «Жигули», выезжая с второстепенной дороги, не уступил мотоциклисту дорогу. В результате столкновения водитель мотоцикла скончался на месте.

Фото: ПАИ

По словам очевидцев аварии, мотоцикл ехал на большой скорости — около 160 км/ч.

Фото: ПАИ

ИСТОЧНИК KP.RU