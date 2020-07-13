2020-07-13T11:14:56+03:00
Общество

Пляж на базе отдыха «Лукоморье» проверили сотрудники МЧС

Анастасия Тарасова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской областиФото: пресс-служба МЧС России по Псковской области
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу сотрудниками ГИМС был допущен к эксплуатации пляж на базе отдыха «Лукоморье», сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время проверены и допущены к эксплуатации 4 пляжа: городской пляж Пскова, баз отдыха «Волынь», «Плесков» и «Лукоморье».

Сотрудники ГИМС проверили техническое состояние мостков, вышек, используемых для схода и прыжков в воду, детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям и гостям региона, что купание на пляжах, не прошедших освидетельствование и не допущенных к эксплуатации влечет за собой определенные риски.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичка 6 раз воткнула нож в спину сожителя на почве ревности
В Псковской области создали интерактивную карту детских площадок
Пожилые псковичи поблагодарили волонтеров за помощь на самоизоляции
Пляж на базе отдыха «Лукоморье» проверили сотрудники МЧС
Военнослужащий на мотоцикле погиб на трассе в Печорском районе
Прогноз погоды в Псковской области на 13 июля
Построят ли в этом году пешеходный мост между Высокой и Плоской башнями
В ДТП под Новосокольниками пострадал 15-летний житель Петербурга на мопеде
В Печорском районе в эти минуты проходят выборы главы муниципалитета
В Псковской области жилые дома будут "периодически протапливать"
"Магнит Семейный" призывает покупателей обслуживать себя самостоятельно
Медикам Псковской области выплатят 13 млн рублей компенсации за отпуска
Праздничные линейки в День знаний состоятся в традиционном формате
Сегодня в псковской области будет высокое атмосферное давление
В Гдовском районе отремонтировано 9 километров 200 метров дороги
В Псковской области утонул годовалый малыш
Какие ограничения сняты в псковской Госавтоинспекции с 7 июля
В Пскове пожар в мусоропроводе тушили три единицы спецтехники
Что можно увидеть в «Ледовом дворце» в новом сезоне
К статистике коронавируса в Псковской области добавили ещё одну смерть
Платформу ж/д вокзала в Пскове реконструируют к 2021 году