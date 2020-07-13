Пляж на базе отдыха «Лукоморье» проверили сотрудники МЧС

13 Июль 2020 2020-07-13T11:14:56+03:00

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В минувшую пятницу сотрудниками ГИМС был допущен к эксплуатации пляж на базе отдыха «Лукоморье», сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время проверены и допущены к эксплуатации 4 пляжа: городской пляж Пскова, баз отдыха «Волынь», «Плесков» и «Лукоморье».

Сотрудники ГИМС проверили техническое состояние мостков, вышек, используемых для схода и прыжков в воду, детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям и гостям региона, что купание на пляжах, не прошедших освидетельствование и не допущенных к эксплуатации влечет за собой определенные риски.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

ИСТОЧНИК KP.RU