Пожилые псковичи поблагодарили волонтеров за помощь на самоизоляции

13 Июль 2020 2020-07-13T11:35:12+03:00

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На протяжении нескольких месяцев псковские волонтёры доставляют пожилым людям на дом продукты и средства личной гигиены, лекарства, решали срочные бытовые вопросы, обеспечивают соответствующие категории граждан бесплатными продуктовыми наборами.

Как сообщили в официальной группе регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", в адрес добровольцев Общероссийского народного фронта пришло сообщение с благодарностями от семьи пенсионеров из Пскова.

«От всей души выражаем большую благодарность региональному координатору «молодежки» ОНФ Анне Смирновой и всем волонтерам, которые обеспечивают нас продуктами питания и лекарственными средствами с первого дня нашей самоизоляции», - написали 83-летние псковичи Виталий Григорьевич и Таисия Николаевна.

«Горды тем, что у нас такая молодежь. Спасибо вам огромное за чуткое и доброе отношение к нам, ребята», - с благодарностью добавила пожилая пара.

Напомним, что с 1 июля режим самоизоляции для пенсионеров в Псковской области носит рекомендательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU