2020-07-13T12:06:14+03:00
Общество

В Псковской области создали интерактивную карту детских площадок

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Псковский региональный Совет Отцов создал интерактивную карту детских площадок области, которая может пополняться и корректироваться в зависимости от состояния объекта и по желанию пользователей. Об этом сообщили на официальной странице сообщества в социальной сети ВКонтакте.

"На интерактивной карте отмечены все благополучные и потенциально опасные места.Над всеми объектами должен быть установлен общественный контроль" - прокомментировали в сообществе.

Опасные места на детских маршрутах и те, которые обязан посетить каждый ребенок, теперь на одной карте с фотографиями и маркерами. Красный цвет маркера сообщит пользователю о неисправном или опасном объекте, а зеленый - о том, на который смело можно отправляться.

Участники Совета выдвинули встречное предложение - создать нейтральный цвет:

"Я бы предложил ещё нейтральный цвет, так сказать, 50 на 50. У нас в д. Кокорино сама площадка отвечает всем нормам, но сломан один элемент. Он опасности в принципе не несёт, а вот рядом с площадкой находятся элементы старой площадки и они очень опасны, так как не закреплены и полуразрушены. Дети лазят и на них, но в принципе они не входят в ограждения вокруг нормальной площадки".

Для того, чтобы отметь свою точку на карте "детства", сообщество создало правила работы с картой:

"Вы - небезразличный гражданин, проходите по ссылке, открываете карту. Создаёте на карте новый, важный для вас объект. Точно позиционируете объект на карте: загружаете фотографию места, делаете описание. В зависимости от Вашего субъективного мнения о состоянии объекта выбираете цвет маркера: зеленый - благополучный объект, красный - явно неисправный/опасный объект. И сообщаете Совету отцов о новом объекте".

Разработчики интерактивной карты посоветовали заносить данные с компьютера, так как мобильные устройства могут давать значительные ошибки геолокации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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