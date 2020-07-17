2020-07-17T09:36:49+03:00
Общество

Псковичи смогут отправиться до Евпатории на поезде без пересадок

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Из Пскова в Евпаторию со 2 августа можно будет поехать на прямом поезде, об этом сообщило ПАИ с отсылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Пересадок состав совершать не будет. Два вагона будут направляться из Пскова в Чудово с остановкой в Великом Новгороде. На станции Чудово они присоединятся к поезду «Санкт-ПетербургЕвпатория».

Пассажиры уже могут бронировать билеты на 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября. Отправление из Пскова запланировано в 13:20.

А уже сегодня поезд Псков - Великие Луки торжественно отправится в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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