2020-07-17T10:14:34+03:00
Общество

Вернувшихся из-за границы псковичей обязали заполнить анкету на госуслугах

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Россияне, приехавшие из-за границы, должны заполнять специальную анкету на портале госуслуг при регистрации на самолет. Об этом напомнил Роспотребнадзор.

Граждане Российской федерации в течении трех дней должны отправить на госуслуги результаты теста на коронавирус. Помимо этого, на борту самолета нужно заполнить дополнительную анкету, которую передадут в Роспотребнадзор.

Иностранцы, прибывшие из-за границы в Россию, в обязательном порядке сразу предоставляют заключение об отрицательном тесте на COVID-19 методом ПЦР. Если справки нет, то человек должен пройти обследование в течении трех дней.

Граждан других стран могут не пустить на борт, если у них нет соответствующего медицинского освидетельствования.

Приезжие в Псковскую область больше не обязаны соблюдать карантин две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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