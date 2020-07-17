2020-07-17T13:30:20+03:00
Общество

Разыскивается пскович, ушедший из областной больницы

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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской областиФото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Псковича 60-ти лет полиция объявила в розыск, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова 1 июня ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи. Сейчас его местонахождение неизвестно.

В УМВД отметили приметы пропавшего: «На вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы; волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы».

Особая примета – сломанная рука – выпирает кость на месте сгиба правой руки.

Мужчина был в черной куртке, белых брюках и темных сандалях.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении Г.Б.Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02» - проинформировали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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