2020-07-17T16:51:12+03:00
Общество

В Пскове появится интерактивная карта с местами преступлений нацистов

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В Псковской области создадут интерактивную карту с местами преступлений нацистов, совершенных на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Карта будет на сайте, который создали псковичи в рамках проекта «Без срока давности». Там уже есть несколько вкладок. Эта карта стала идеей архива Псковской области, поэтому точки на ней будут достоверные из самого архива.

Самым важным разделом будет «Оккупация», в нем опубликуют очерки об определенных преступлениях нацистов, переписанные из оригинальных документов. Они зачастую рукописные и тяжело читаются, поэтому будет проделана колоссальная работа.

Интернет-ресурс будет доступен на разных языках: русском, английском и немецком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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