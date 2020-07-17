2020-07-17T17:40:38+03:00
Общество

Псковичей в ближайшие дни ожидает запуск фонтанов

Анна Лаба
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В Пскове скоро заработают фонтаны, об этом сообщило ПАИ с отсылкой на начальника управления городского хозяйства Николая Баринова.

В эти выходные псковичи смогут прогуляться по Летнему саду и посидеть у фонтана, который так часто разбрызгивает воду с дуновением ветра и создает радугу.

Или пройтись около Рижской гостиницы, наблюдая за плещущимися в воде детьми.

Точные даты запуска еще неизвестны, но к Дню города они заработают, отметил с полной уверенностью Николай Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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