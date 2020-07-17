В Псковской области создадут три спасательных студенческих отряда

17 Июль 2020 2020-07-17T19:08:10+03:00

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В 2020 году создадут три студенческих отряда для организации помощи жителям в Псковской области, которые попали в беду. Об этом сообщается в группе регионального отделения студенческого корпуса спасателей «ВСКС Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что отряды станут основой многофункционального центра спасательной помощи в Псковской области. Сейчас уже начался набор жителей Пскова, желающих вступить в ряды спасателей. Важно, что для участия необходимо только время и желание. Ведь волонтеры получат необходимое обучение и оборудование у организаторов:

«Участником данного отряда сможет стать любой желающий, любого возраста», - отмечают организаторы.

Добровольцы будут работать с поисковым оборудованием – рациями, навигаторами, в их распоряжении будут палатки, фонарики и другой инвентарь. Волонтеры научатся оказывать первую помощь, ориентироваться на местности (карты, навигаторы), проводить аварийно-спасательные работы, правильно действовать на пожарах и при ДТП, приобретут туристические навыки выживания в лесу, смогут организовать штаб для поиска пропавших.

Но самое основное направление работы волонтеров будет тесно связано с поиском пропавших людей в лесной и городской среде.

По вопросам участия в проекте можно обращаться к куратору Александру Курамшину

ИСТОЧНИК KP.RU