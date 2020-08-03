В Псковской области готовятся к отопительному сезону
В Псковской области на две недели произведут остановку теплофикационного оборудования ГРЭС ПАО «ОГК-2», чтобы подготовиться к отопительному сезону. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областной ГРЭС.
В поселке Дедовичи с 3 по 16 августа будет ограничена подача горячей воды.
Запланировано поменять 108 погонных метров подземного участка магистрального трубопровода по улице Энергетиков, вблизи домов №2 и №4. Проведут ремонт и ревизию запорной арматуры. По итогам гидравлических испытаний, устранят дефекты.
Работы проведут с восстановлением поврежденной дорожного покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU