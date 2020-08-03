Комиксы о безопасности детей напечатают в Пскове

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:33:03+03:00

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В Пскове напечатают комиксы на тему «Безопасность детей». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПОООМС «Дети – наше будущее».

Печатные материалы выпустят в рамках проекта «Ради жизни». Целью стала профилактика несчастных случаев с детьми на дорогах, у водоёмов, в лесу, на улице, в супермаркетах.

В Острове отделение «Особые дети могут» организации «Дети – наше будущее» уже готовятся к печати серии книжек-малышек, иллюстрированных в виде комиксов.

«Комиксы про Лисенка, которые в доступной форме рассказывают о том, как вести себя в сложной ситуации, создает наша юная художница Полина Яковлева. Эскизы к первой книжке уже готовы, началась работа над второй», - пояснила руководитель островского отделения «Особые дети могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» Елена Климец.

Организация планирует в детских садах провести занятия с детьми в игровой форме. На них расскажут о приключениях героев комиксов и о том, как себя вести на дорогах водоемов и в других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU