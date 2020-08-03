2020-08-03T10:59:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Псковской области: последние новости на 3 августа

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Всего один человек заболел коронавирусом за минувшие сутки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Всего заразились 3 835 жителей области.

Излечилось от коронавируса 2714 пациентов, 14 из них за минувшие сутки.

Специалисты провели 65 614 исследований на коронавирус, из них за последние сутки – 284.

Статистика по районам

Псков – 1181

Великие Луки – 774

Бежаницкий район – 51

Великолукский район – 183 (+1)

Гдовский район – 80

Дедовичский район – 50

Дновский район - 105

Красногородский район – 34

Куньинский район –39

Локнянский район - 13

Невельский район - 131

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 73

Опочецкий район – 42

Островский район – 273

Палкинский район - 47

Печорский район – 42

Плюсский район – 98

Порховский район - 144

Псковский район – 312

Пустошкинский район – 17

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 20

Себежский район – 24

Струго-Красненский район – 43

Усвятский район - 20

ИСТОЧНИК KP.RU

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