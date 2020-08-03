Коронавирус в Псковской области: последние новости на 3 августа
Всего один человек заболел коронавирусом за минувшие сутки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Всего заразились 3 835 жителей области.
Излечилось от коронавируса 2714 пациентов, 14 из них за минувшие сутки.
Специалисты провели 65 614 исследований на коронавирус, из них за последние сутки – 284.
Статистика по районам
Псков – 1181
Великие Луки – 774
Бежаницкий район – 51
Великолукский район – 183 (+1)
Гдовский район – 80
Дедовичский район – 50
Дновский район - 105
Красногородский район – 34
Куньинский район –39
Локнянский район - 13
Невельский район - 131
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 73
Опочецкий район – 42
Островский район – 273
Палкинский район - 47
Печорский район – 42
Плюсский район – 98
Порховский район - 144
Псковский район – 312
Пустошкинский район – 17
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 20
Себежский район – 24
Струго-Красненский район – 43
Усвятский район - 20
ИСТОЧНИК KP.RU