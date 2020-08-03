Псковскую стоматологию закрывают из-за вспышки коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:21:26+03:00

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Частная стоматологическая клиника в Пскове, в которой выявили новый очаг коронавируса, будет закрыта на самоизоляцию, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на представителя комитета по здравоохранению Псковской области.

«Организация закрывается на самоизоляцию и санобработку после обнаружения очага. Беспокоиться не о чем, вас не примут в стоматологии, где был обнаружен очаг», - прокомментировал представитель комитета.

В новом очаге коронавируса в частной стоматологический клинике вчера было выявлено шесть новых случае заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU