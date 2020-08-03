2020-08-03T11:45:13+03:00
Общество

В Моглино обнаружили останки 29 красноармейцев

Анастасия Тарасова
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В захоронении в окрестностях бывшего концлагеря в посёлке Моглино обнаружили останки 29 красноармейцев. Об сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора фонда «Достоверная история».

В Следственном комитете сообщили, что ранее в ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе 9 женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы.

«Думал, что военнопленных здесь будет меньше», - отметил историк Юрий Алексеев.

Как сообщили в ведомстве, работы по извлечению останков в районе поселка Моглино продолжаются.

Возбуждено уголовное дело о массовых убийствах населения на территории Псковской области в годы ВОВ.В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). В ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе 9 женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы. Из архивных источников следствием получена информация о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области. В настоящее время с привлечением сил и средств Минобороны России продолжаются работы по извлечению останков в районе поселка Моглино, а также поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности. В Следственном комитете и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на фиксацию и расследование преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении мирного советского населения. Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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