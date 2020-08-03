Пскович погасил свою задолженность в 615 тысяч рублей разом

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Пскович оплатил долг в размере 615 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс- службе УФССП РФ по Псковской области.

«На исполнении в ОСП г. Пскова №1 находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу взыскателя-юридического лица. Суд обязал должника выплатить взыскателю 615 тысяч рублей» - пояснили в ведомстве.

Должника уведомили о возбуждении дела и предупредили, если он не погасит назначенную сумму, будут применяться уже другие меры. Мужчина так и не исполнил судебное решение.

В пресс-службе управления прокомментировали: «приставы вынесли постановления об обращении взыскания на доходы, о запрете на действия по регистрации имущества должника, а также наложен арест на имущество гражданина – квартиру, находящуюся у должника в собственности».

В следствии примененных мер пскович все-таки оплатил задолженность, чтобы его не лишили имущества.

Судебный приговор был исполнен, арест с имущества снят.