Псковские осужденные поучаствовали в конкурсе «Нет терроризму»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

В Псковской области прошел конкурс на лучший плакат на тему «Нет терроризму». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие проводилось в рамках профилактической работы с осужденными с целью предотвращения актов терроризма и экстремизма.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Осужденные отнеслись к конкурсу серьезно, ведь проблема распространения терроризма – это проблема мирового масштаба, отметили в ведомстве.

«Проведение подобных воспитательных мероприятий помогает осужденным осознать всю глубину и важность проблемы терроризма, а также способствует привитию им уважительного отношения к традициям человеческого общежития», - отметил заместитель начальника регионального УФСИН Игорь Кучмук.