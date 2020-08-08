17-летний пьяный пскович на мопеде въехал в машину и тяжело травмировался

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В Псковском районе пьяный подросток за рулем мопеда столкнулся с машиной. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

На 48 километре автодороги Псков — Гдов произошла авария между мопедом «Racer» и машиной «Opel Astra» 7 августа около шести часов вечера.

17-летний водитель двухколесного транспорта, выезжая со второстепенной дороги врезался в машину с водителем 47 лет.

Несовершеннолетний, по предварительным данным, получил сотрясение мозга, закрытый перелом 5-го ребра слева, множественные ушибы и гематомы конечностей. Его госпитализировали в больницу.

«На момент проверки водитель автомобиля находился в трезвом состоянии, а водитель мопеда был в состоянии опьянения» - отметили в ведомстве.