Отреставрированную улицу Леона Поземского в Пскове откроют к 1 сентября

Фото: администрация Псковской области.

В Пскове закончат ремонт транспортной развязки улиц Леона Поземского и Труда. Движение откроют к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Подрядчик проинформировал, что работы ведутся строго по графику. Уже устроили все инженерные сети: водопровод, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций.

Помимо этого, сделаны тротуары везде, где не мешают другие строительные работы.

Однако отставание от графика сейчас присутствует на прилегающих к основной магистрали территориях — улицах Набат и Герцена. Причина – археологические раскопки на территории этих улиц.

На следующей недели будут проводиться работы по установке ливневой канализации под наблюдением археологов.

Подрядчик также поделился: «На участке от Троицкого моста до улицы Волкова уже уложен выравнивающий слой асфальта. Там же обустроены два островка безопасности. Нижний слой покрытия до улицы Набат будет уложен в выходные».