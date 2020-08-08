Псковичи смогут подарить свои книги Псковской школе-интернату

Фото из социальной сети Facebook.

В Пскове пройдет акция «Книга в подарок» в рамках фестиваля исторической поэзии «Словенское поле – 2020». Об этом сообщил член Псковского отделения Союза писателей России, поэт Андрей Бениаминов в официальной группе фестиваля «Словенское поле» в социальной сети Facebook.

Участники фестиваля смогут передать свои авторские книги в Псковскую школу-интернат.

Акция проводится и в дистанционном формате. До 1 сентября любой писатель может отправить свою книгу псковскому отделению Союза писателей России по адресу Псков, улица Ленина, дом 3.

«Автограф на книге приветствуется. Возрастная классификация книг должна быть не выше 12+, согласно возрастной классификации информационной продукции в Российской федерации» - отметил Бениаминов.