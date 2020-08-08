Пьяного псковича сбила машина на светофоре около «Шведской горки»

Фото: ПАИ

В Пскове сбили пьяного человека на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщило ПАИ.

Инцидент произошел сегодня на улице Леона Поземского, дом 68, примерно, около двух часов дня. Пешеход начал переходить дорогу на красный сигнал светофора, а водитель автомобиля «Toyota» сбил его.

Фото: ПАИ

Нарушитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, подытожила проверка. Его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства произошедшего.