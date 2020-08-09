Кинотеатры в Пскове могут открыть на следующей неделе

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Кинотеатры и бассейны, находящиеся на территории Псковской области, могут начать свою работу работать уже на следующей неделе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в области остаётся стабильной. Коэффициент распространения коронавируса в Псковской области на днях достиг минимума - 0,4.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, если в регионе сохраняется коэффициент 0,5 и ниже, можно переходить к третьему этапу снятия ограничений.

«Если положительная тенденция сохранится, то уже на следующей неделе обсудим возможность открытия кинотеатров, театров, бассейнов и других направлений, которые ждали почти полгода, чтобы вернутся в штатный режим», - сообщил глава региона.

Ранее «Известия» сообщали, что большинство кинозалов сомневаются в целесообразности работы. Связано это с тем, что большая часть ожидаемых премьер переносится на 2021 год.