В Пскове пройдет Международный этап конкурса «Десантный взвод-2020»

Фото с сайта МО РФ.

В Псковской области пройдет Международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод-2020» с 23 августа по 1 сентября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Десантный взвод-2020» проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». Участие примут более 250 военнослужащих из 15 стран.

«АрМИ-2020» - военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.

Уже завтра команды приступят к непосредственной подготовке конкурса.