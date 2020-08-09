В Псков прибыли иностранные участники конкурса «Десантный взвод-2020»

Фото с сайта МО РФ.

В Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение прибыли первые команды иностранных государств на Международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод-2020». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

На «Десантный взвод-2020» прибыли команды, представляющие Китай, Королевство Камбоджу, Республику Мали, Республику Таджикистан, Республику Конго, Республику Намибию, Гвинейскую Республику.

Фото с сайта МО РФ.

Участники прилетели авиационным транспортом на аэродром «Кресты». Медицинский отряд провел противоэпидемические мероприятия с гостями. Все участники команд были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

Иностранных участников в псковской военной части встретили с хлебом и солью, а также военный оркестр соединения исполнил гимны всех стран прибывших команд-участниц.