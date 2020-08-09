В Себежском районе приняли отремонтированный участок трассы

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова.

В Себежском районе отремонтировали участки дороги на трассе Опочка – Дубровка – граница с республикой Беларусь. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт провели на участке в 3,7 километров.

Помимо замены асфальта, были укреплены обочин, отремонтированы автобусные остановки, нанесена дорожная разметка.

«Дорога соответствует всем нормативам и была принята комиссией без замечании », - отметил губернатор.